Чьи яблоки, если ветка соседа нависает над забором: юрист объяснил, кому принадлежит урожай

На многих дачных участках яблони растут вплотную к забору, а ветви нередко свисают на территорию соседей. Из-за этого каждый сезон возникают споры: можно ли без разрешения сорвать яблоки, если они уже оказались над вашим участком? На этот вопрос REGIONS ответил юрист Андрей Лаврентьев.

Яблоки на чужой ветке остаются собственностью соседа

По словам юриста, само расположение ветвей над соседним участком не делает плоды чужой собственностью. Независимо от того, где именно находится ветка — над вашей территорией или нет, — яблоки на ней продолжают принадлежать владельцу дерева. Срывать их без согласия соседа нельзя, даже если они буквально висят над грядкой. Лучший вариант, по словам эксперта, — договориться с соседом, особенно если урожай регулярно оказывается над чужой территорией.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Если дерево растет на участке соседа, то и урожай принадлежит владельцу этого дерева, даже если ветви нависают через забор. Самовольный сбор яблок может быть расценен как нарушение права собственности. Конечно, из-за нескольких плодов вряд ли возникнет судебное разбирательство, но закон в данном случае находится на стороне хозяина дерева», — пояснил Лаврентьев.

Когда можно требовать обрезать ветви

Если нависающие ветви мешают пользоваться участком, затеняют посадки или создают опасность, собственник вправе потребовать устранить проблему. Однако и здесь, подчеркивает юрист, стоит действовать цивилизованно: сначала обсудить ситуацию с соседом. Хорошие отношения с соседями зачастую оказываются гораздо ценнее нескольких яблок, поэтому любые спорные ситуации лучше решать путем переговоров, а не самовольных действий.

«Сначала стоит обратиться к соседу с просьбой обрезать ветви. В большинстве случаев вопрос решается мирно. Если договориться не удается, спор можно урегулировать в судебном порядке. Самостоятельно спиливать чужие ветви без согласования не стоит — это также может привести к конфликту и претензиям о причинении ущерба», — подчеркнул юрист.

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