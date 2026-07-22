Воробьев избавился от шикарной виллы в Голливуде

Российский актер и певец Алексей Воробьев избавился от недвижимости в Калифорнии, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Он продал свою виллу в престижном районе Голливудские Холмы за $1,6 млн, что по текущему курсу составляет около ₽125 млн. Правда, первоначальную цену пришлось существенно урезать.

Особняк в испанском стиле был приобретен еще в 2021 году. Тогда Воробьев вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек выложил за него $1,765 млн. Площадь дома — около 237 квадратных метров, внутри две спальни, ванные комнаты и гараж на два автомобиля. После покупки его сдавали в аренду примерно за $8 тысяч в месяц, но спустя три года владельцы получили штраф в $518 за нарушение требований пожарной безопасности.

Осенью прошлого года дом выставили на продажу за $2 млн, однако покупателей не нашлось, и пришлось снижать цену. И только когда стоимость опустилась до $1,6 млн, сделка, наконец, состоялась.

Ранее сообщалось, что певице Наташе Королевой подняли налог на квартиру в США до $3,4 тысячи в год.