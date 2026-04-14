Вы все время делали это неправильно: диетологи призвали есть киви вместе с кожурой, и вот почему

Киви оказался одним из самых недооцененных фруктов: эксперты утверждают, что он богат витамином C, клетчаткой и антиоксидантами, а также может помогать пищеварению, сну и контролю веса, пишет Daily Mail. По словам диетологов, один-два киви в день считаются разумной нормой, а кожура, несмотря на странный вид, тоже съедобна и даже усиливает пользу.

Специалисты отмечают, что в одном фрукте всего 40–50 калорий, но при этом он содержит до 3 г клетчатки, калий, витамины K и E. «Я бы сказала, что киви — это недооцененный герой фруктовой вазы», — обозначила диетолог Никола Ладлам-Рейн.

Особенно киви ценят за влияние на кишечник: содержащийся в нем фермент актинидин помогает переваривать белок, а регулярное употребление может облегчать запоры. «Один-два киви в день — это обоснованное количество без избытка фруктовых сахаров», — добавила эксперт.

Также врачи напомнили, что кожуру можно есть после тщательного мытья. Она повышает общее содержание клетчатки почти на 50%, хотя у некоторых может раздражать слизистую ротовой полости.