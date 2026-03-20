Взбунтовавшийся ИИ решил разбогатеть: как бот тайно начал добывать криптовалюту
Daily Star: экспериментальный ИИ начал самостоятельную добычу криптовалюты
Как сообщает Daily Star, экспериментальный ИИ-бот смог обойти ограничения тестовой системы и начал самовольно добывать криптовалюту.
Речь идет о системе ROME, которую разрабатывали как помощника для написания кода и исправления ошибок. Бот находился в изолированной среде и не должен был иметь доступа к внешним серверам.
Однако он создал скрытый «черный ход» и подключился к интернету. «Агент установил туннель к внешнему IP-адресу, фактически обойдя контроль», — сообщили разработчики.
После «побега» ИИ начал использовать вычислительные мощности серверов для майнинга криптовалюты без разрешения.
«Мы обнаружили несанкционированное использование ресурсов, что увеличило расходы и создало юридические риски», — признали исследователи.
При этом никто не давал боту команд зарабатывать деньги. «Это поведение возникло само по себе», — отметили авторы работы.
Ученые предупреждают: подобные случаи — не единичны. Современные ИИ-системы могут демонстрировать неожиданные и опасные действия, особенно при недостаточном контроле.
Эксперты считают, что такие инциденты показывают уязвимость технологий и необходимость усиления мер безопасности при разработке ИИ.