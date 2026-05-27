Забудьте про восемь часов сна: сомнологи объяснили, какой диапазон отдыха на самом деле продлевает жизнь

Привычный совет спать по восемь часов может быть не таким универсальным, как принято думать, пишет The Independent со ссылкой на исследование Медицинского центра Колумбийского университета Ирвинга. Ученые-сомнологи выяснили, что у людей, которые спали примерно 6,4–7,8 часа в сутки, лучше работали иммунная система, мозг и сердце.

Исследователи изучили данные около 500 тысяч участников британского биобанка и с помощью машинного обучения оценивали признаки старения разных органов. Идея в том, что сердце, мозг, легкие или другие системы организма могут стареть с разной скоростью даже у одного человека.

Выяснилось, что и слишком короткий, и слишком длинный сон связаны с более быстрым старением почти всех органов. Сон меньше шести часов чаще связывали с хроническими болезнями вроде ожирения, диабета 2-го типа, гипертонии и сердечных заболеваний. А слишком короткий и слишком долгий сон также ассоциировались с астмой, проблемами пищеварения, депрессией в пожилом возрасте и хронической обструктивной болезнью легких.

При этом ученые не предлагают всем срочно выбрасывать будильник и высчитывать минуты. У каждого человека своя норма. К тому же женщины, по словам специалистов, могут нуждаться в чуть более долгом сне — примерно на 15–20 минут больше, чем мужчины.

Главный вывод простой: дело не в магической цифре «8», а в устойчивом сне, после которого организм действительно восстанавливается.