Последний звонок в Электрогорске: выпускников поздравил врип городского округа Балашов

Особое внимание чиновник уделил 27 выпускникам СОШ № 14. Среди них — призеры олимпиад, успешные спортсмены и талантливые творческие личности, отметившиеся на региональных и всероссийских площадках. При этом 12 учащихся из этого класса претендуют на аттестаты особого образца и медали — то есть почти половина выпуска.

В ходе мероприятия Балашов поблагодарил педагогов и родителей за вклад в успехи школьников. Он подчеркнул, что достижения ребят стали возможны благодаря учителям, сумевшим разглядеть потенциал в каждом ребенке, и поддержке близких на протяжении всех лет обучения.

Глава города обратился и к самим выпускникам: он призвал их смело мечтать и работать ради своих целей, оставаться честными и добрыми, ценить семью, а также помнить, что Электрогорск всегда будет ждать их новых побед. В ближайшее время выпускникам предстоит сдать госэкзамены и определиться с выбором профессионального пути.