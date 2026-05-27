В Подмосковье запустят пантовое производство

В Дмитровском городском округе развивается ферма благородных европейских оленей под названием «Благородный север». Проект получил одобрение и поддержку центра «Мой бизнес» региона, сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За реализацией инициативы стоят Екатерина Валова и ее супруг Павел. На текущий момент небольшое стадо насчитывает 16 оленей. Совсем недавно появился первый олененок.

Перспективы фермы выходят за рамки традиционного животноводства. В планах — наладить выпуск оздоровительных и косметических продуктов на основе пантов, которые ценятся за свои полезные свойства. Кроме того, создатели проекта задумывают развивать на базе хозяйства агротуризм: гости смогут посетить ферму, познакомиться с благородными животными и узнать основы оленеводства из первых рук.

Одним из первых успехов проекта стала официальная регистрация товарного знака «Благородный север» — процедура прошла при содействии центра «Мой бизнес». Специалисты организации оказали всестороннюю консультационную поддержку: помогли грамотно оформить документы и направить заявку в Роспатент.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.