Стоимость сборов в детский лагерь в Московской области: что входит в бюджет на 2026 год

Девять из десяти жителей Московской области и Москвы хотя бы раз в жизни сами ездили в детский лагерь, и теперь треть из них (30%) организовывают такой же отдых для своих детей. О том, сколько родители готовы потратить на сборы ребенка и какие лагеря сегодня пользуются спросом, рассказали аналитики «Авито», сообщил REGIONS.

Согласно результатам опроса, 32% респондентов из Московской области и Москвы хотя бы однажды отправляли своего ребенка отдыхать в детский лагерь.

Какие направления детского отдыха выбирают родители

Как выяснили аналитики, среди всех форматов детских лагерей наибольшей популярностью пользуются спортивные — их предпочитают 37% опрошенных. Чуть меньше респондентов (34%) отдают предпочтение лагерям, расположенным у моря. Замыкает тройку лидеров классический загородный отдых, который выбирают 26% родителей.

Также востребованы творческие смены (25%), языковые программы (17%) и образовательные лагеря (16%).

Что чаще всего покупают перед поездкой в лагерь

Согласно данным опроса, родители в первую очередь приобретают для детей одежду и обувь (53%). На втором месте по популярности — аптечка и средства защиты от солнца и насекомых (49%). О средствах личной гигиены заботятся лишь 4% опрошенных. Еще 23% респондентов берут в дорогу снеки и сладости, а 20% — книги и настольные игры.

Что касается мест покупок, то здесь лидируют онлайн-площадки — их выбирают 40% родителей. Обычные гипермаркеты предпочитают 27% опрошенных. На сайтах конкретных магазинов заказывают товары 18% респондентов.

Какую сумму родители готовы потратить на сборы

В среднем, как показал опрос, родители рассчитывают уложиться в 20 тыс. руб. на подготовку ребенка к поездке в лагерь. При этом распределение бюджетов выглядит следующим образом:

До 5 тыс. руб. хотели бы потратить 12% опрошенных;

От 5 до 10 тыс. руб. рассматривают 23% респондентов;

От 10 до 20 тыс. руб. готовы выделить 21% родителей;

От 20 до 30 тыс. руб. — 17% опрошенных;

Свыше 30 тыс. руб. планируют потратить еще 23% участников исследования.

Кто решает, что брать в лагерь

Как выяснили аналитики, чаще всего родители собирают ребенка в поездку вместе с ним — так поступают 41% опрошенных. В 35% семей подготовкой полностью занимаются только родители. Лишь 10% детей справляются со сборами самостоятельно. Еще 12% респондентов отметили, что просто следуют списку рекомендаций, выданному лагерем, и ничего не придумывают сверх этого.

Лагерные традиции, знакомые с детства

Аналитики также выяснили у респондентов, какие «лагерные» традиции они помнят по собственному опыту. Как оказалось, половина опрошенных (50%) пели песни у костра, отрывались на дискотеках, рассказывали страшилки в тихий час и мазали спящих соседей зубной пастой.

Почти треть участников исследования (30%) признались, что тайком убегали от вожатых, устраивали «королевскую ночь» и купались в запрещенных местах. И лишь 4% респондентов ответили, что им эти традиции совсем незнакомы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор потребовал завершить подготовку лагерей в кратчайшие сроки.