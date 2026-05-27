Бородина поймала двух клещей во время визита к своему «месту силы»

Телеведущая Ксения Бородина, которая не устает повторять, что Алтай является ее местом силы, снова отправилась туда в отпуск, пишет Super. Именно в этом регионе она познакомилась со своим нынешним мужем Николаем Сердюковым. На этот раз телеведущая приехала не с супругом, а с подругами. И, судя по ее блогу, отдых удался на славу.

В своих соцсетях Бородина показала, как она вместе с подругами парится в бане, пробует замороженную клюкву — это, по словам ведущей, местная традиция, а также гуляют по живописным алтайским тропам.

Однако не обошлось и без природных «сюрпризов». Во время похода к Телецкому озеру и водопадам Ксения обнаружила на себе двух клещей.

«Я поймала двух клещей, пока карабкалась к водопаду», — рассказала она.

Один из них, по словам Бородиной, вернулся с ней до отеля, но, к счастью, не успел впиться. Чтобы обезопасить себя, телеведущая решила не рисковать и переоделась в специальный антиклещевой костюм.

Поклонники оценили предусмотрительность звезды, но некоторые посмеялись над ее внешним видом. Сама Бородина не обижается. Для нее главное — здоровье. А Алтай, несмотря на клещей, она по-прежнему считает своим местом силы.

