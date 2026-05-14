Зачем в кроссовках лишние дырки для шнурков? Оказывается, они спасают ноги от мозолей

Дополнительное отверстие для шнурков на кроссовках нужна не для красоты: она помогает плотнее зафиксировать стопу и снизить риск мозолей, пишет Reader’s Digest. Многие годами ее игнорируют, хотя именно с ее помощью можно снизить дискомфорт от ходьбы.

Способ простой: нужно продеть каждый шнурок в дополнительное отверстие на той же стороне, оставив небольшую петлю. Затем концы шнурков пропускают через противоположные петли, затягивают и завязывают обувь как обычно. Такая фиксация удерживает пятку на месте и не дает ей тереться о задник.

«Трение — главная причина появления мозолей. С помощью данных отверстий производитель позволяет создать дополнительное натяжение, чтобы избежать травм пятки», — объяснил хирург-ортопед Брэд Шеффер.

По словам специалистов, прием особенно полезен при беге, походах, баскетболе, пиклболе и других активностях, где стопа много двигается внутри обуви. Он также может снизить риск растяжения лодыжки, поскольку плохо сидящие кроссовки хуже поддерживают ногу.

Однако есть важное исключение: если обувь и так тесная, сильно затягивать не стоит. Это может создать лишнее давление и навредить стопе.