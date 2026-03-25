Затерянный город под водой: у берегов США нашли «пирамиды» возрастом 12 тыс. лет

У побережья Луизианы обнаружили загадочные подводные образования, которые некоторые считают остатками древнего города, пишет Daily Mail. Любитель-исследователь утверждает, что на дне могут находиться сотни сооружений, включая «пирамиду».

По словам архитектора Джорджа Желе, он десятилетиями изучал район с помощью сонара и обнаружил останки сооружений на глубине около 30 метров. «Похоже, что это остатки крупного комплекса, возможно древнего города», — заявил он.

Он также утверждает, что в этом месте фиксируются странные электромагнитные аномалии, влияющие на приборы. Местные рыбаки подтверждают, что их компасы «сходят с ума» в этом районе.

Однако ученые относятся к этим выводам скептически. «Скорее всего, это окаменелые останки некогда проплывавших в тех водах кораблей», — отмечают специалисты.

Исследования показали, что гранитные глыбы могли быть балластом судов или строительным мусором, сброшенным в море.

Несмотря на громкие заявления, научных доказательств существования древнего города пока нет.