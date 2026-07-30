Женщины сильнее привязываются к питомцам: работает ли старый стереотип?

Женщины в среднем сильнее привязываются к домашним животным и чаще получают от них эмоциональную поддержку, пишет Daily Mail. К такому выводу пришли исследователи из швейцарского Университета Люцерна, опросившие 2328 взрослых об их отношениях с питомцами.

Авторы подчеркивают: связь человека с животным нельзя свести к простому факту владения. Два человека могут держать собаку, но один воспринимает ее как члена семьи и источник поддержки, а другой — как отдушину для глаз и милого компаньона.

По данным опроса, более сильную привязанность чаще отмечали женщины, люди, которые проводят с питомцами больше времени, а также владельцы собак. Они же чаще говорили, что животное дает им социальную и эмоциональную поддержку.

При этом исследование не подтвердило, что само наличие питомца автоматически улучшает самочувствие. Владельцы животных в выборке чаще оценивали свое здоровье хуже и чаще курили, чем люди без питомцев. А те, кто сильнее полагался на животное как на источник поддержки, сообщали о более низком психологическом благополучии и большем одиночестве.

Ученые считают, что будущие работы должны изучать не просто вопрос «есть ли питомец», а то, какую роль животное играет в жизни человека и как именно с ним взаимодействуют.