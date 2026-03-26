Зубы за наркотики: женщина пыталась пронести запрещенные вещества в тюрьму, но ее контрабанда вывалилась из-под юбки

Жительница Великобритании попыталась пронести наркотики в тюрьму ради обещанного лечения зубов, но была поймана, когда пакет выпал прямо на глазах у охраны, пишет издание Daily Star.

53-летняя Наташа Уилсон приехала в тюрьму HMP Humber на свидание с заключенным. Как установил суд, она спрятала под юбкой наркотики стоимостью около £3 350 и таблетки субутекса на £650 (суммарно на 440 000 рублей). По ее словам, за это ей пообещали оплатить частное стоматологическое лечение на £500 (55 000 рублей).

Во время встречи сотрудники заподозрили неладное и внимательно наблюдали за женщиной. Когда визит закончился, из-под юбки Уилсон выпал сверток с наркотиками.

Позже Уилсон призналась, что пыталась замаскировать запах, пропитав наркотики кофе, чтобы обмануть служебных собак. Она также заявила, что в последний момент передумала передавать запрещенные вещества.

Суд учел, что женщина ранее боролась с зависимостью, однако подчеркнул серьезность преступления. В итоге Уилсон приговорили к 16 месяцам лишения свободы.