Что-то типа обеда: подмосковные родители предложили создать вариативное меню для школьников, не удлиняя перемены

Сделать еще длиннее большие перемены в школах хотят депутаты Госдумы. В нижней палате парламента прозвучала инициатива продлить их с 20 до 30 минут, чтобы дети успевали спокойно отобедать. В Министерстве образования Московской области отметили, что такой вопрос необходимо обязательно решать вместе с родительской общественностью, поскольку в разных школах разные интервалы между звонками, и прежде всего нужно прислушаться к запросам детей: кому хватает времени на прием пищи, а кому – нет?

СВОИ ПОРЯДКИ

«Как только прозвучала эта инициатива, мы сразу же устроили в наших соц­сетях родительский опрос: сколько нужно времени, чтобы дети успевали спокойно пообедать, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. – Ответы очень разные. Есть дети, кому достаточно 10 минут, а есть школьники, которым требуется втрое больше».

Детский омбуд­смен подчеркнула, что в области такая проблема обозначилась уже довольно давно. Учащиеся некоторых образовательных учреждений неоднократно жаловались ей, что не успевают поесть из-за очереди в столовой, а если опаздывают на следующий урок, учителя ругаются.

«Наверное, проблему можно решить, пересмотрев организацию питания в конкретно взятых школах, где такая проблема есть: дежурство в столовых, увеличение сотрудников на раздаче, разведение потоков... Но большая перемена – это еще и возможность отдохнуть, пообщаться с друзьями, перевести дух», – говорит Мишонова.

Многодетная мать из Дмитрова Валерия Павлова рассказывает, что ее дети ходят на обеды в разное время и покушать успевают все: и 8-летний Андрюша, и 12-летняя Настя, и 16-летний Павел. А все потому, что в школе три большие перемены. Они по 15 минут, и ребятам хватает.

Фото: [ Антон Чернов/Подмосковье Сегодня ]

«А у нас три перемены по 20 минут: завтраки для начальных классов, завтраки для 5–11-х классов, потом – обед. Все успевают», – говорит жительница Краснознаменска Лариса Сергеева.

КОНТРОЛЬ НАЧЕКУ

Детский омбудсмен, между прочим, не зря ценит социальные опросы среди родителей, которые помогают экспертам составить правдивую картину относительно любой проблемы. В Подмосковье уже сложилась отличная практика родительского контроля в школах. Не один год мамы инспектируют школьные столовые и проверяют, насколько вкусные завтраки и обеды подаются их чадам.

Благодаря родительскому контролю недавно в меню появились пельмени, наггетсы и вареники.

Поэтому, если закон о долгой большой перемене вступит в силу, администрации школ призовут родителей помочь определить конкретное время для этой перемены и сделать еще какие-то свои предложения.

«Мне кажется, немаловажно, чтобы дети могли сами выбирать, что и когда есть, – поделилась своей мечтой Лариса Сергеева. – Почему дети не могут прийти в школу и взять себе еду из 3–4 предложенных вариантов, как в обычной столовой для взрослых?»

Это интересно

Одним из самых любимых блюд подмосковных школьников в прошлом учебном году стали горячие бургеры. Голосование проходило на Школьном портале Московской области. Маленьких гурманов калорийный продукт подкупил своим простым составом: мягкая булочка и паровые котлетки. Анонимный опрос также показал, что 97% респондентов довольны питанием. Причем положительных ответов на 11% больше, чем в 2021 году.