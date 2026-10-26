Ученые нашли природное средство для защиты почек при ожирении

Ученые связали экстракт виноградных выжимок с защитой почек

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Экстракт виноградных выжимок оказался способен защищать почки от повреждений, связанных с ожирением. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые поставили эксперимент на мышах. Шестнадцать недель животных кормили либо обычной едой, либо жирным рационом. Часть мышей дополнительно получала экстракт выжимок, богатый полифенолами. Результат обнадежил: экстракт сдерживал набор веса, накопление висцерального жира и сбои в обмене глюкозы и липидов. А главное — у получавших его мышей лучше работали почки и меньше страдала почечная ткань.

Разобрались и в механизме: защитный эффект связан с активацией фермента AMPK, который регулирует энергетический обмен клеток. Экстракт снижал накопление жиров в почках, воспаление, окислительный стресс и фиброз. Когда ученые искусственно блокировали AMPK, польза от экстракта слабела, а повреждение почек усиливалось. Это подтвердило ключевую роль механизма. Авторы считают: экстракт виноградных выжимок может стать основой функционального питания для профилактики проблем с почками при ожирении. Так что у виноделов, похоже, появился еще один повод для гордости.

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