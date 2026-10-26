Ученые нашли природное средство для защиты почек при ожирении

Ученые поставили эксперимент на мышах. Шестнадцать недель животных кормили либо обычной едой, либо жирным рационом. Часть мышей дополнительно получала экстракт выжимок, богатый полифенолами. Результат обнадежил: экстракт сдерживал набор веса, накопление висцерального жира и сбои в обмене глюкозы и липидов. А главное — у получавших его мышей лучше работали почки и меньше страдала почечная ткань.

Разобрались и в механизме: защитный эффект связан с активацией фермента AMPK, который регулирует энергетический обмен клеток. Экстракт снижал накопление жиров в почках, воспаление, окислительный стресс и фиброз. Когда ученые искусственно блокировали AMPK, польза от экстракта слабела, а повреждение почек усиливалось. Это подтвердило ключевую роль механизма. Авторы считают: экстракт виноградных выжимок может стать основой функционального питания для профилактики проблем с почками при ожирении. Так что у виноделов, похоже, появился еще один повод для гордости.



Ранее кардиолог Гаглошвили назвал главные ошибки при измерении давления.