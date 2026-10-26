Пчелы уходят на отдых: пасека «Медушка-Солодушка» в Павловском Посаде готовится к зимовке

В Павлово-Посадском городском округе подходит к концу медовый сезон: на семейной пасеке «Медушка-Солодушка» пчелы все реже вылетают из ульев. Холода делают насекомых менее активными, и теперь главная забота хозяев — грамотно подготовить пчелиные семьи к долгой зимовке, пишет REGIONS .

Пасеку держат супруги, для которых пчеловодство — не просто дело, а настоящая семейная история. Евгений — пчеловод в четвертом поколении: он знает каждую семью пчел, следит за состоянием ульев и тонко чувствует, когда нужно вмешаться, а когда лучше не тревожить насекомых. Его жена отвечает за продажи и общение с покупателями — именно она слышит первые просьбы еще в начале сезона: «Отложите нам баночку, мы точно заберем!».

По словам пасечников, за сезон удалось собрать около 100 литров меда — при том что хозяйство совсем небольшое, всего 16 ульев. Такой результат — показатель не масштаба, а правильного ухода, внимания к деталям и уважения к ритму природы: именно это позволяет получать качественный продукт без погони за объемами. Весь урожай расходится очень быстро: спрос у местных жителей стабильно высокий, за медом нередко выстраивается очередь. Многие покупатели становятся постоянными — они ценят не только вкус, но и уверенность в происхождении продукта, ведь он сделан на семейной пасеке, где к каждой пчелиной семье относятся с заботой.

Сейчас на пасеке идет важная и кропотливая работа: пчел обрабатывают от клеща и проводят все необходимые профилактические процедуры. Это обязательный этап — здоровье семей зимой станет залогом успешного старта весной. Когда среднесуточная температура опустится ниже +5 °C, ульи перенесут в омшаник — специальное помещение, где пчелы проведут холодные месяцы. Там поддерживают стабильную температуру и влажность, чтобы насекомые тратили минимум энергии и спокойно дождались первых теплых дней, добавили пасечники.

Для Евгения и его жены завершение сезона — не просто пауза, а важная часть цикла: пока пчелы будут отдыхать, хозяева подведут итоги, проверят инвентарь, продумают планы на будущий год и, конечно, будут с благодарностью вспоминать сезон, который снова доказал: хороший мед — это всегда труд, терпение и любовь к своему делу.