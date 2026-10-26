Политолог Асселино раскрыл, на что придется пойти Украине ради мира

Асселино заявил, что Зеленский осознает неблагоприятный исход переговоров

Политика

Владимир Зеленский предложил перейти к трехсторонним переговорам, осознавая, что их исход будет неблагоприятным для Украины. Об этом сообщает лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в соцсети.

По словам политолога, Зеленский наконец согласился открыть переговоры с Россией, зная, что они, скорее всего, завершатся на ее условиях.

Асселино считает: Украине придется изменить Конституцию, чтобы официально закрепить отказ от вступления в НАТО и признать передачу Крыма и Донбасса России.

Ранее стало известно, что Нардеп Бойко раскрыл отношение военных ВСУ к войне с Россией.

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