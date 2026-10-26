Терапевт Налимова назвала скрытые причины постоянной усталости

Постоянная усталость может быть не просто переутомлением, а симптомом скрытых проблем со здоровьем. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Первая причина — дефицит железа без анемии. По словам врача, он часто встречается у женщин с обильными менструациями, людей с проблемами ЖКТ и у доноров крови. Им Налимова советует сдать анализ на ферритин. Вторая причина — проблемы сощитовидной железой. Чтобы их выявить, нужен анализ на тиреотропный гормон. Третья — апноэ во сне, кратковременные остановки дыхания.

Также вызывать упадок сил может дефицит витаминов D и B12, хронический стресс, скрытые воспаления и инфекции. И даже прием некоторых лекарств — антидепрессантов, статинов, препаратов от давления и антигистаминных. Таким образом, если усталость стала постоянным спутником, не стоит списывать все на загруженность. Возможно, организму нужна помощь.

Ранее стало известно, что усталость и проблемы с ЖКТ могут сигналить о сердечном приступе.