«Дать к нему доступ всем»: стало известно, сколько «проживет» спутник, выведенный на орбиту школьниками из Подольска

Космический спутник «УмКА-1», который собрали ученики – а сегодня уже выпускники – школы № 29 Подольска, подал первые сигналы из космоса. О его запуске с космодрома Восточный сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Создатели проекта рассказали корреспонденту «Подмосковье неделя», как любой желающий сможет заказать съемку с этого спутника, чем он похож на того самого медвежонка из мультика и почему мы будем загадывать желание, когда аппарат завершит свою миссию.

САМОЛЕТЫ ВЫЗОВЕМ!

Над «УмКА-1» в школе № 29 имени Забродина начали работать еще в 2019 году. Как признается один из разработчиков (на тот момент еще школьник) Илья Атрошенко, идея пришла спонтанно.

«Мы хотели наблюдать астрономическое явление. Но, к сожалению, погода оказалась неподходящей: было облачно. Мы сидим в нашей школьной лаборантской, отдыхаем. Начали шутить: «А давайте самолеты вызовем разгонять облака, вертолеты, ракеты!» А кто-то сказал: «А давайте телескоп запустим за облака и будем снимать!» – вспоминает Илья.

Шутливая идея вылилась в проект. Предложение ребят поддержал замдиректора по научно-методической работе, учитель физики Игорь Царьков.

«Мы выиграли грант в Фонде содействия инновациям и получили средства на покупку спутниковой платформы. Дальше нужно было ее наполнить содержимым. Мы делали свои передатчики, ставили объектив и матрицу телескопа. Делали свои схемы питания, ребята занимались схемотехникой, сами все это паяли», – рассказывает педагог.

МЕДВЕЖОНОК, КОТОРЫЙ СМОТРЕЛ НА ЗВЕЗДЫ

Спутник решили назвать «УмКА». Причин две, объясняет еще один создатель Герман Зайцев.

«УмКА» – это аббревиатура: учебный малый космический аппарат. Ну и так совпало, что Умка – тот медвежонок из мультика, который смотрел на звезды. А наш спутник тоже задумывался так, чтобы он мог смотреть на звезды, да еще и изображение присылать», – говорит он.

Школьники вместе с наставниками работали над «Умкой» около пяти лет. Но мало было постепенно собрать сам спутник и даже уместить в него телескоп для съемки. Самое дорогое и, на первый взгляд, невозможное – запустить его в космос.

«И мы, поскольку участвовали в программе Space π (Всероссийский проект, который дает возможность бесплатно запустить спутник в космос. В нем могут участвовать школьники и студенты страны – Прим. ред.), получили право на бесплатный запуск. Вообще запуск такого спутничка стоит 20 млн руб. Естественно, у нас этих денег нет», – поясняет Игорь Царьков.

Фото: [ Герман Зайцев / личный архив ]

КРАСИВО СГОРИТ В АТМОСФЕРЕ

И вот 27 июня 2023 года «УмКА-1» стартует на ракетоносителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Всего в этот запуск ракета вывела на орбиту 42 малых спутника. О том, что «УмКА» удачно долетел, его создатели узнали в центре управления полетом в своей школе. Его специально создавали параллельно со спутником.

«Теперь каждый раз, когда спутник пролетает в космосе над нашей школой, он присылает в центр управления данные о своем состоянии. Сейчас это 15 параметров. В том числе, какой температуры его устройства. То есть мы узнаем, не перегрелся ли «УмКА-1». По этим параметрам мы отслеживаем, где и какие изменения происходят с ним, для нас это очень важно», – поясняет Игорь Царьков.

Когда «УмКА-1» освоится на орбите, из школьного центра управления ему начнут давать задания на съемку окружающих его объектов: звезд, планет. Причем проект планируют расширить настолько, что заказать изображения с этого спутника сможет любой желающий.

«То есть мы откроем на сайте проекта форму, чтобы можно было оставить заявку, и самые интересные задания мы будем исполнять. У нас же учебный аппарат. У нас цель была не просто запустить какой-то аппарат, а дать к нему доступ всем», – поясняет Зайцев.

Если все пойдет по плану и «УмКА-1» сможет выполнять свои задачи, то он проработает в космосе около трех лет. Потом заряд его батареи закончится и спутник просто будет бездейственно летать в пространстве. Это может длиться до 15 лет. А дальше он начнет медленно снижаться, пока не достигнет слоя атмосферы.

«И потом это будет выглядеть с Земли как полет горящей падающей звезды, и вы загадаете желание. Его миссия будет завершена. Он вот так красиво сгорит в атмосфере», – рассказывает Герман.

кстати

За годы работы над спутником ученики повзрослели и стали студентами вузов.

«Этих детей уже раскупили всех, в самом лучшем смысле этого слова, – говорит наставник Игорь Царьков. – Они все уже специалисты! Российские компании их быстренько раскупили. Кто именно – секрет».