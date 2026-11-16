Осталось получить права: Мирре Андреевой подарили «Мерседес»

Мирра Андреева получила в подарок «Мерседес» за победу на Итоговом турнире WTA

Культура и спорт

Фото: [WTA]

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину — 7:5, 6:3. Россиянка получит за победу на турнире $3,37 млн, также ей достался в подарок спорткар Mercedes AMG SL 55.

Андреева заявила, что такой подарок будет мотивировать ее как можно скорее получить водительские права. Впрочем, 19-летняя спортсменка не исключила возможности, что навсегда останется «принцессой на заднем сиденье».

В 2026 году Мирра Андреева выиграла $10,52 млн призовых. Всего за карьеру она заработала на корте $18,07 млн.

Россиянка после победы на Итоговом турнире станет второй ракеткой мира, сместив с этой позиции белоруску Арину Соболенко. В начале следующего года у Андреевой появятся отличные шансы занять первое место в рейтинге.

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