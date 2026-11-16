Мирра Андреева лихо забрала Итоговый турнир: когда россиянка станет первой ракеткой мира

19-летняя Андреева стала самой молодой победительницей Итогового после Марии Шараповой, которая в 2004 году победила в 17 лет, и второй россиянкой, выигравшей турнир.

Путь к финалу

Андреева начала турнир победой над Свитолиной с баранкой (6:4, 6:0) — кто бы мог подумать, что им придется играть в финале. Экс-первая ракетка мира Арина Соболенко перед матчем с Андреевой говорила о том, что намерена взять реванш за поражение на тысячнике в Индиан-Уэллсе в прошлом году, но получила разгром (4:6, 0:6). Мирра повесила 15-ю баранку в сезоне — ни у кого нет столько.

Вторая победа в группе гарантировала Мирре выход в полуфинал. Проигравшая два матча Каролина Мухова снялась с последнего матча группового этапа, и ее заменила запасная, давняя подруга Андреевой Диана Шнайдер. Мирра одержала легкую победу в ничего не значащем матче (6:2, 6:1) и повторила рекорд Жюстин Энен из 2007 года по числу геймов, проигранных на групповом этапе (11).

В полуфинале Андреевой предстояло сразиться с Джессикой Пегулой. Еще перед началом турнира американка жестко прошлась по сопернице, назвав ее капризной «дивой», которую стоит опустить с небес на землю. Правда, позже Пегула принесла извинения, а Андреева их с легкостью приняла. А после матча (6:3, 6:4) Мирра пошутила: «Сегодня я вообще не испытывала давления. Не знаю почему — может быть, это энергия дивы».

Второй матч со Свитолиной

Фото: [ WTA ]

Перед финалом у Андреевой было минимальное преимущество перед украинкой в личных встречах — 2-1. После разгрома на групповом этапе моральное преимущество было на стороне россиянки, но нужно было правильно настроиться на новое сражение против опытной соперницы.

«Перед этим матчем у меня уже второй раз в жизни была мысль: я умру на корте, но она не выиграет. Я думала: если она сегодня победит, то только через мой труп. Пусть у меня будут мозоли, судороги и все, что только может быть, но я не проиграю этот матч. Такой настрой и боевой дух помогли мне справиться, стать смелее и агрессивнее в важные моменты», — призналась Мирра.

Андреева начала с двух выигранных сетов, но затем отдала три подряд. Прежде в подобных ситуациях Мирра могла занервничать и совсем развалиться. На этот раз взяла себя в руки и переломила ход сета в свою пользу.

За победу на турнире Андреева заработала $3,37 млн и получила в подарок спорткар Mercedes AMG SL 55. Теннисистка пообещала постараться получить водительские права.

«Уверена, что смогу водить сама. Ну или, по крайней мере, буду иногда сигналить. А если не получится, то в моей команде есть один, два, три... пять человек! Так что, похоже, я навсегда останусь принцессой на пассажирском сиденье. Это тоже вариант», — сказала Андреева.

Окно возможностей

Фото: [ WTA ]

После Итогового турнира Мирра переместится на второе место в рейтинге WTA. Россиянка заработала 1500 рейтинговых баллов, теперь у нее всего 7806. У первой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, пропускавшей турнир по медицинским причинам, — 8099. Отставание в 293 балла совсем небольшое.

Уже в начале следующего сезона Андреева может взлететь на первую строчку рейтинга. У нее открывается широкое окно возможностей: в начале 2027 года Рыбакиной предстоит защищать большое количество баллов. На Australian Open Елене предстоит защищать 2000 очков за титул, Мирре — всего 240 за выход в четвертьфинал. Если Рыбакина не повторит свой успех в Мельбурне, то Андреева почти наверняка станет первой. И даже в случае успеха казахстанской теннисистки у Мирры есть хороший шанс опередить ее — для этого нужно самой выступить лучше, чем год назад, то есть пройти как минимум в полуфинал.

После Открытого чемпионата Австралии и до начала грунтового сезона у Андреевой также неплохое положение: ей нужно защищать 520 очков, а Рыбакиной — 1375. А вот затем уже россиянке придется отбивать баллы за победу на турнире в Линце, финал в Мадриде и, самое главное, за титул на «Ролан Гаррос». Есть очень большая вероятность, что его защиту она будет проводить в статусе первой ракетки мира.