Лед тронулся: в Госдуме планируют увеличить стипендии, и это улучшит качество образования

Студенческую жизнь порой отличает стабильность, которой не хочется завидовать, – маленькая стипендия. Иначе откуда было бы столько анекдотов про не очень сытых юношей и девушек. Однако, возможно, что повода для насмешек скоро не останется. В Госдуму внесен проект закона о стипендии не ниже МРОТ. В Министерстве образования Московской области считают, что противников у этого законопроекта не будет. Чиновники искренне одобряют введение финансовых гарантий для студенчества.

«ГОЛОДНЫМ ВРЕМЕНАМ» КОНЕЦ?

С января 2023 года в России минимальный размер оплаты труда составил 16 242 руб. При этом государственная академическая стипендия для студентов вузов в 2023 году остается на уровне 1825 руб. в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 664 руб. Особо не разгуляешься, не правда ли?

Разумеется, многим учащимся приходится выкручиваться. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, половина студентов нашей страны совмещает учебу и работу. Однако на первом-втором курсах погруженность в рабочий процесс мешает процессу образовательному, и у молодежи не остается сил на то, чтобы корпеть над учебниками. Вот так и рождаются вопросы к компетентности рабочих кадров в будущем. Поэтому многие вузы используют так называемый «внутренний ресурс», чтобы дополнительно обеспечить студента рублем.

«Когда учащийся озабочен поисками хлеба насущного, он будет прогуливать лекции, и это может сильно отразиться на качестве его образования, – считают в деканате Государственного университета «Дубна». – В нашем вузе проводится политика улучшения материального обеспечения студентов. Например, на повышенную стипендию в 10 тыс. руб. могут претендовать учащиеся инженерных направлений, которые поступили с высокими баллами по ЕГЭ: 220–240. На 14 тыс. руб. в месяц могут претендовать первокурсники, у которых баллы в пределах 241–269. Ну и 20 тыс. получают те, у кого баллы выше 270».

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

В вопросе индексации стипендий лед на самом деле тронулся уже давно. В федеральном правительстве, в частности, ведется работа в области повышения именных стипендий. В ноябре прошлого года Минобрнауки предложило увеличить выплаты по некоторым из них с 2 или 5 до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов. Есть надежда, что вскоре это предложение будет поддержано.

Тем временем разработчики законопроекта о повышении стипендий до уровня МРОТ в пояснительной записке к документу подчеркивают, что минимальный размер оплаты труда в каждом регионе свой. Так что необходимо не только найти деньги на увеличение стипендиального фонда, но и синхронизировать его с обновлением прожиточного минимума.

комментарий

Пресс-служба Министерства социального развития Московской области:

– В нашем регионе есть губернаторская стипендия. Она выплачивается детям-сиротам, которые поступили в колледж, техникум или вуз. Для назначения выплаты в размере 6 тыс. руб. им не нужно подавать никаких заявлений. Как только такие абитуриенты поступают в учебные заведения, им автоматически назначаются стипендии.