«Названия, конечно, пугают»: выяснилось, какие профессии предпочитают современные выпускники

Мода на бухгалтеров, юристов и представителей тур­отрасли уходит в прошлое. Современные абитуриенты, как показал опрос ВЦИОМ, видят себя инженерами и медиками, готовы развивать IT и вливаться в ряды представителей силовых структур. В Министерстве образования Московской области рассказали, что в этом году вырос конкурс на технические специальности. Впрочем, и гуманитарии не отстают: бывшие школьники с особым рвением стремятся в переводчики и преподаватели.

На первые позиции по престижности закономерно выходят те профессии, дефицит которых наблюдался в последние годы. Во время пандемии страна нуждалась в медиках, а с началом СВО стал ощущаться дефицит программистов. Плюс во все времена есть нужда в силовиках.

«Как оказалось, свое лидерство по сравнению с аналогичным опросом ВЦИОМ за 2006 год потеряли не только юристы с бухгалтерами, но еще и госслужащие с предпринимателями, – проанализировала данные мониторинга социолог из Серпухова Дарья Михайлова. – Доходность этих профессий в сознании россиян совсем не та, что раньше. Теперь наибольшее вознаграждение за труд, по мнению опрошенных, можно получить именно в сфере IT, на военной службе и в медицине».

В Минобразования Подмосковья уточнили, что самыми востребованными среди абитуриентов высших учебных заведений региона третий год подряд становятся педагогические специальности. Увеличивается конкурс приема на учителей иностранных языков, физики, алгебры и истории.

В вузах, подведомственных региональному Минобру, где готовят инженеров и айтишников, порог минимальных баллов, необходимых для поступления, равен 37. Доля «пролетевших» в прошлом году составила 14%, а в этом только 8%. Это значит, что количество абитуриентов, способных поступить на связанные с математикой специальности, выросло почти вдвое.

Выбор старшеклассников легко объясним: они предпочитают те профессии, которые их прокормят, уверена финансовый консультант из Видного Лариса Малькова.

«С инженерами, медиками и силовиками все понятно, но я хочу прояснить ситуацию со специальностями, которые теряют популярность, – отмечает эксперт. – Секрет в том, что они не перестают быть востребованными. Они просто трансформируются».

Малькова пояснила, что профессия бухгалтера в чистом виде уже не так интересна, потому что появилось много новых смежных направлений: кризисный менеджмент, финансовая аналитика и так далее. Рынок валют становится сложнее, и с его ростом появляются вакансии, которые даже поколению 90-х уже сложно выговорить.