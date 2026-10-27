Хирург предупредил, какие заболевания могут вызывать онемение пальцев

Врач Умнов: онемение кистей может быть признаком инсульта

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Онемение пальцев и кистей может свидетельствовать о поражении нервов или нарушении кровообращения, а в некоторых случаях — о заболеваниях, требующих срочного лечения. Об этом «Ленте.ру» сообщил хирург Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, онемение большого, указательного и среднего пальцев, особенно ночью, может указывать на синдром запястного канала. Сдавление локтевого нерва, в свою очередь, нередко затрагивает мизинец и безымянный палец. Без лечения возможны потеря чувствительности и атрофия мышц.

Изменение цвета пальцев на холоде может быть связано с болезнью Рейно или сосудистыми нарушениями. При диабетической полинейропатии чувствительность постепенно снижается, повышая риск незамеченных травм и незаживающих ран. Причиной также могут стать проблемы шейного отдела позвоночника.

Умнов подчеркнул, что внезапное онемение в сочетании с перекосом лица, нарушением речи или слабостью одной стороны тела может указывать на инсульт. В таком случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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