От звонка до звонка: эксперты рассказали, стоит ли допускать судимых до преподавания

Нешуточные страсти разгорелись вокруг одной из законодательных инициатив. Чтобы восполнить дефицит учителей в классах, депутаты не прочь подобрать для образовательных учреждений контингент из мест не столь отдаленных. Но эту идею категорически не одобрил сам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Министерстве образования Московской области также указали на то, что у законопроекта много подводных камней. Чтобы за него браться, нужно прописать все нюансы до мельчайших деталей.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Депутаты от «Единой России» (Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко) практически в шаге от того, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс РФ, который сегодня не допускает устройство таких граждан в образовательной сфере. По мнению законодателей, проблему нехватки учителей в школах нужно решать кардинально. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в российских школах на сегодняшний день не хватает 11 тыс. педагогов. Меж тем среди бывших сидельцев, когда-либо отбывавших срок и вставших на путь исправления, достаточное количество образованных людей, занимавших в том числе руководящие посты в органах власти. Куда им идти после колонии? Может, позволить нести «разумное, доброе, вечное» в массы? Но только в этом сомневается часть россиян.

КРИСТАЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ

«Обучение и воспитание ребенка – общественно значимая история, и здесь нельзя пренебрегать осторожностью, – уверен психолог из Дмитрова Кирилл Беляев. – Стать наставником для школьника может человек только с кристальной репутацией, который не замарал себя ни хулиганством, ни разбоем, ни мошенничеством. Ну допустим, как говорят депутаты, педофилов и убийц к детям не допустят. Это прекрасно. А как насчет людей, попавшихся на краже или вымогательстве, торговавших наркотиками или увлекавшихся хакерством? Ведь не просто так в трудовом законодательстве предусмотрены особые условия для увольнения педагогических работников – это аморальное поведение».

Социолог из Красногорска Олег Коноплянский заметил, что проблему нехватки учителей народные избранники пытаются решить по-разному. Среди прочего было предложение привлечь к преподаванию студентов колледжей с четвертого курса. Однако дефицит кадров, по его мнению, может решить увеличение средней учительской зарплаты.

К слову, Московская область в авангарде субъектов Федерации, где учительские зарплаты самые достойные. По словам министра образования Московской области Ильи Бронштейна, в этом году средняя зарплата учителей, работающих в подмосковных школах, выросла почти на 20%, до 73 600 руб. В прошлом году она составляла 62 600 руб.

Чьи кандидатуры могут рассмотреть в качестве учителей по новой инициативе?

Бывших заключенных, отсидевших по статье, подразумевающей не более пяти лет лишения свободы (кроме убийц, насильников и людей, совершивших преступление против своей семьи). И только при условии 10 лет активной общественной деятельности после отбытия срока.