Рассказываем, как проходит первая смена уникального образовательного лагеря в Солнечногорске

Одна из крупнейших образовательных площадок страны начала свою работу в Подмосковье. Солнечногорск принимает Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Как сообщают в правительстве Московской области, в этом году мероприятие проходит в новом кампусе Мастерской управления «Сенеж». На первую смену сюда съехались 350 молодых людей из разных уголков нашей страны.

УМНОЕ БУДУЩЕЕ

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» проходит в Подмосковье вот уже в пятый раз. 27 июля на площадке мастерской управления «Сенеж» торжественно запустили первую смену под названием «Мыслить». На территории нового кампуса встретились сотни молодых специалистов из разных городов нашей страны – философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, ученые и историки.

Главная цель первой смены – смоделировать систему нового мира. Этим пытливые умы будут заниматься до 31 июля включительно. Первая лекция у ребят была с говорящим названием – «Способы познания мира». Спикером выступил церковный и общественный деятель, журналист, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения Владимир Легойда.

«Мне очень хотелось увидеть образ будущего. И я его увидел. Оно радостное, умное, с хорошими вопросами», – рассказывает об участниках первой смены Легойда.

На лекции вместе с ребятами из других регионов страны была и молодежь из Подмосковья. Двадцатилетний студент из Коломны Егор Рычков признался, что мечтал попасть на «Территорию смыслов» еще в прошлом году, но опоздал с заявкой. Чтобы осуществить мечту, ему пришлось пройти жесткий отбор – в этом году конкурс составлял десять человек на одно место.

«Чтобы заявку приняли, нужно показать, что ты уже сделал. На протяжении всего второго курса я набирался опыта: был волонтером, ездил в Луганск, вступил в Молодежный совет своего города и участвовал в спортивных соревнованиях», – рассказывает Егор.

Уже после первой лекции молодой человек понял, какую идею попробует реализовать. Цель – собрать единомышленников из Коломны, создать центр и вместе воплощать полезные проекты по образованию и общественной деятельности.

ПРЕДЛАГАЙ – ПОМОЖЕМ

Если идея Егора окажется удачной и жизнеспособной, ее помогут реализовать на форуме. Грант на поддержку одного проекта составляет до полумиллиона рублей. При этом совместная, продуманная работа имеет больше шансов на успех.

«Все участники смен, которые пребывают на «Территории смыслов», у нас работают одной командой. По сути, вся программа построена по принципу полного цикла – от зарождения идеи до ее практического воплощения», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Нацеливает ребят на успех и девиз мероприятия: «Делай больше, чем можешь!» Кстати, в этом году форум отмечает свою первую пятилетку. Столько же исполнилось и соорганизатору этого молодежного проекта – президентской платформе «Россия – страна возможностей».

«Конечно, для нас это знаковое событие. И мы проводим его на новой площадке нового кампуса «Сенеж». Здесь все создали так, чтобы ребятам было максимально комфортно находиться. Прекрасная атмосфера для творчества», – считает первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

МЕЧТАЮТ МЕНЯТЬ МИР

Правоту Алексея Агафонова подтверждает участница из Подольска молодой педагог Полина Николаева. Она отмечает и отличную организацию форума, и новые корпуса с удобными комнатами, и продуманное расписание.

«День наш начинается так: мы проснулись, сходили на йогу, позавтракали, полюбовались природой. И уже после этого отправились заниматься и слушать наших наставников. Когда находишься здесь, вдохновляешься. Хочется менять мир и обязательно – к лучшему!» – говорит Полина.

Участники признаются, что хотят сюда вернуться. Такая возможность у них есть. Причем не обязательно ждать следующего года. В каждой из семи смен форума выберут 150 самых «сильных» ребят. Их и пригласят на заключительную смену под названием «Действовать».