Точки над «е»: как в России пытаются законодательно отстоять честь буквы

Реабилитировать незаслуженно обиженную седьмую букву алфавита полны решимости депутаты Госдумы, в чьих фамилиях эта литера присутствует. Дмитрий Свищев и Евгений Федоров выступили за то, чтобы пропечатывать заветные точки и в паспортах, и в водительских удостоверениях, и во всевозможных документах, и на ведомственных сайтах. В Министерстве образования Московской области отметили, что законотворцы возвращаются к этой теме уже не в первый раз и «линия защиты» этой буквы становится все сильнее. Эксперты уверены, что она не исчезнет ни из азбуки, ни из народной памяти – ведь для нее даже продолжают придумывать праздники.

ПОДДЕРЖИМ КАРАМЗИНА?

Отстаивать честь и право на существование буквы «ё» депутаты готовы по нескольким причинам. Во-первых, согласно грамматическому правилу, на нее должно падать ударение, и тогда многие слова, в том числе имена собственные, звучат намного благозвучнее. Об этом заявляет, в частности, Свищев – он не скрывает, что ему режет слух, когда собеседники делают в его фамилии ударение на первый слог.

Во-вторых, без «ё» русский язык неизбежно теряет частицу своей самобытности и красоты, а этого не хотят допустить ни отечественные филологи, ни культурологи.

«Эту букву сделал популярной историк Николай Карамзин, – утверждает учитель русского языка и литературы из Люберец Андрей Николаев. – В своей «Истории государства Российского» он написал несколько слов именно через «ё», а не через общеупотребимое тогда буквосочетание «io». Так появился «орёл» вместо «орioл». Тем не менее так называемое «ёканье» в его времена считалось мещанским произношением, с ним боролись. И только в 1917 году нарком просвещения Луначарский, продвигая реформу в сфере орфографии, просил признать употребление буквы «ё» желательным, хотя и необязательным».

РОДИЛСЯ – ПРИГОДИЛСЯ

Многих ученых сейчас продолжает беспокоить тот факт, что несчастная буква продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Ее статус так и не определен, поскольку никто не считается с тем, что она есть в алфавите. В книгах и газетах ее все равно не пропечатывают.

Меж тем в Главном управлении ЗАГС Московской области нам уточнили, что при подготовке свидетельств о рождении и других документов об этой букве не забывают никогда. Дело в том, что написание буквы «ё» в именах собственных в соответствии с правилами русского языка и Федеральным законом РФ ФЗ-53 от 01.06.2005 «О государственном языке РФ» является смыслообразующим.

Чтобы сделать статус буквы более весомым и закрепить его законодательно, депутаты Госдумы предлагают ввести поправку в этот закон, согласно которой не только в паспортах, но и во всех официальных документах и на информационных порталах органов власти «терять точки» будет категорически запрещено.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Буква «ё» отмечает свой день рождения 29 ноября. Именно в этот день в 1783 году перед учеными мужами в Петербургской академии наук выступила фаворитка Екатерины II Екатерина Дашкова. В процессе обсуждения проекта полного толкового славяно-российского словаря княгиня спросила, знают ли присутствующие, как пишется слово «елка». Академики изобразили это слово так: «ioлка». На следующий вопрос Дашковой, правомерно ли отображать один звук двумя буквами, ученые мужи не нашлись, что ответить. Подойдя к доске, княгиня стерла «i» и «о», написав вместо них букву «ё». Однако на тот момент литера не получила всеобщего признания – академики начали робко вставлять ее в слова только в личной переписке.