«Учеников гораздо больше»: почему в этом году вырос спрос на репетиторов

По данным Министерства образования Московской области, самыми популярными предметами для ЕГЭ уже не первый год остаются обществознание, иностранные языки и информатика. А с началом учебного года по традиции в дело вступают и репетиторы. Мы выяснили, сколько стоят их занятия и с каким запросом к ним приходят ученики.

ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА

Выбор ЕГЭ связан с тем, какие экзамены нужны для поступления. Репетитор по обществознанию Анна Орлова говорит, что ее предмет сдают те, кто хочет поступать на такие специальности, как менеджмент, реклама, юриспруденция, журналистика, история. Чаще всего заниматься начинают в 11-м классе в сентябре или уже после зимних каникул. Некоторые не могут определиться до последнего, но и тогда есть шанс хорошо подготовиться.

«У меня был случай, когда девочка решила готовиться к ЕГЭ по обществознанию за месяц до выпуска. На пробных испытаниях не могла набрать даже минимум, чтобы экзамен считался сданным. Мы поставили реалистичную цель – пороговые 42 балла», – вспоминает репетитор.

Но школьница подошла к делу серьезно и даже перевыполнила свой план – 59 баллов.

«Бывает и наоборот, когда знания есть, но на экзамене человек теряется. Тогда баллы могут разочаровать», – отмечает Анна Орлова.

МЕНЬШЕ ОТВЛЕКАЮТСЯ

Не все идут к репетиторам для подготовки к ЕГЭ. Педагог по английскому Ирина Логунова из Реутова подчеркивает: старшеклассники часто хотят просто подтянуть успеваемость.

«Особенно те, кто собирается в колледж. Туда принимают по конкурсу аттестатов, и важны итоговые оценки. Некоторые приходят на первом курсе вуза, когда своими силами не справляются», – делится Логунова.

Иногда уроки английского приводят к неожиданному результату.

«Одна моя ученица не стала поступать на английский, выбрала психологию. Зато теперь читает международные исследования, журналы на английском по своей профессии», – вспоминает учитель.

Еще один популярный предмет для сдачи – информатика. Но увлекаются ей многие задолго до выпускных экзаменов. Об этом говорит репетитор из Подольска Роман Ряжских.

«Приходят дети всех возрастов, для многих это первое близкое знакомство с компьютером и программированием. Младших приводят родители. Старшие мотивированы сами, некоторые совмещают репетитора и компьютерные кружки», – делится педагог.

Еще одно важное наблюдение – меньше заметен сезонный летний спад.

«В этом году учеников гораздо больше, чем прошлым летом. Возможно, это связано с тем, что люди чаще отдыхают где-то рядом с домом и возвращаются быстрее», – считает репетитор.

СТАТИСТИКА

По данным Министерства образования Московской области, самые популярные предметы на ЕГЭ в этом году:

обществознание – более 18 тыс. человек

иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский) – 6,7 тыс. человек

информатика – около 5 тыс. человек

Сколько стоят занятия?

(по данным популярной интернет-площадки)