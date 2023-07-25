В Люберцах откроют современный учебно-тренировочный комплекс Московской госакадемии физкультуры

Лучшие спортсмены и тренеры, преподаватели теории и медики — все они скоро будут заниматься в новом здании Учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Комплекс откроется в Люберцах уже этой осенью. Сегодня готовность здания проверили губернатор Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин.

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

«Это уникальное высшее учебное заведение. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. В центре смогут заниматься тренеры и преподаватели из 50 регионов нашей страны и — самое главное – дети, которые живут вокруг», — сказал Андрей Воробьев.

Несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плаванья, тренажеры и научные лаборатории с процедурными кабинетами. Есть даже спецтренажер с инфракрасным излучением. Нет, это не какой-нибудь центр подготовки космонавтов, а учебно-тренировочный комплекс в поселке Малаховка Люберецкого округа.

Его строительство началось в 2020 году в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание — вот далеко не полный перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься. В центре все продумано до мелочей — навигация интуитивная и понятная, все помещения доступны для инвалидов — дверные проемы широкие, чтобы проехала коляска, информационные таблички дублированы на шрифте Брайля для слабовидящих.

Губернатор Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели помещения, где будут заниматься спортсмены, и пообщались со студентами и преподавателями академии.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ТРЕНИРОВАТЬ

Помимо 3 тыс. студентов, в академии смогут заниматься и сборные команды России. Будущие тренеры получат возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны.

«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечет больше абитуриентов и, самое главное, жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом», — сказал Олег Матыцин.

Глава региона пообщался со студентами академии. Ребята рассказали, что раньше были вынуждены ездить на тренировки в разные спортцентры. Например, в Лыткарино. Приходилось рано вставать, ломался график занятий. Теперь все необходимое — в одном здании.

«Здесь большие удобные раздевалки, прекрасный тренажерный зал, много сделано для ребят с инвалидностью, — поделилась председатель студсовета МГАФК, третьекурсница и мастер спорта по тяжелой атлетике Виктория Волбенкина.

А еще заниматься здесь смогут все жители Московской области.

«Здесь великолепный бассейн, лед, спортзалы, вся инфраструктура, преподаватели. Спасибо министру спорта Олегу Матыцину. Благодаря этому партнерству, все, кто проживает в Люберцах, имеют доступ и в парк, и на ледовый каток, и к уникальным методикам», - отметил Андрей Воробьев.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 2021 году Московская государственная академия физкультуры отметила 90 лет. За эти годы подготовлены 28 тыс. тренеров и спортсменов. Самые прославленные выпускники: хоккеист Владислав Третьяк, фигуристы Никита Кацалапов и Дмитрий Соловьев, баскетболист Виктор Хряпа, футболист Игорь Акинфеев и шестикратный паралимпийский чемпион по биатлону и лыжным гонкам Роман Петушков.

900 воспитанников академии — мастера спорта международного класса, победители и призеры мировых соревнований, 137 человек – заслуженные тренеры.

ЧТО ЕЩЕ

На базе МГАФК создадут научно-практический центр для физической реабилитации. Особенно важен такой профиль для бойцов, получивших ранения в зоне СВО и возвращающихся к мирной жизни.