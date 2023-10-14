«Золушка» отдыхает: классный руководитель из Видного вдохновилась стать учителем благодаря одному испытанию

Учитель младших классов Видновского художественно-технического лицея Каният Гасраталиева приняла участие во Всероссийском форуме классных руководителей, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Перед этим она успешно прошла пять этапов специального конкурса. На форуме педагоги со всей страны обменивались опытом и своими наработками. Каният раскрыла корреспонденту «Подмосковье неделя» пять главных принципов профессии и объяснила, по сравнению с какой историей из ее жизни сказка «Золушка» просто отдыхает.

Принцип 1. Любовь к ученикам

Каният считает, что очень важно иметь настоящие симпатию и привязанность к ученику. Это основа основ:

«Если учитель не любит детей, я вот лично считаю, нечего делать в школе. В этом никто меня не переубедит».

Принцип 2. Неравнодушие

Нужно быть заинтересованным в учениках, в людях и в жизни вообще, отмечает педагог.

«Если человек равнодушен – это хуже преступления. Ведь преступления часто происходят с молчаливого согласия равнодушных людей», – добавляет педагог.

При этом Каният приводит пример из своей практики. В 2014 году, когда начались известные события в Донбассе, к ним приехали беженцы.

«К нам в школу пришла девочка Катюша, как сегодня помню. Завуч сказала, что ее нужно определить в мой класс. И мы с ребятами приняли ее как в семью. У нас в классе такая атмосфера, что даже речи быть не может обидеть другого человека. Позже Катины родители привели именно ко мне и второго ребенка. Я рада, что родители, коллеги и дети верят в меня», – делится Каният.

Принцип 3. Профессионализм

Нельзя быть дилетантом в своем деле и нужно стремиться к лучшему в работе, повышать свой уровень и помогать ученикам достигать успехов, убеждена педагог.

«При этом нужно учитывать, что работаешь с малышами. Вот у меня подготовительная группа сейчас перед будущим первым классом – детки по 5–6 лет. Я вызываю мальчика к доске писать буквы. А он плачет, говорит, что боится – вдруг ошибется, сделает неправильно. Я его пригласила сделать это вместе. При этом говорила, что буквы-то очень красивые получаются. Он вытер ладошками слезы с лица», – улыбается наставник.

Фото: [ из личного архива Каният Гасраталиевой ]

Такой подход помогает детям поверить в себя. А там и до свершений уже рукой подать.

«Это стимул идти дальше. Ведь мы учимся, без ошибок никак. Теперь он будет думать: «Учитель меня понял. Учитель меня поддержит. Он не осудит, не наругает». Среди плохого найдите хотя бы одно хорошее и похвалите за это», – объясняет классный руководитель.

Принцип 4. «Единение трех сердец»

Учитель вкладывает в это понятие сотрудничество с родителями для взаимного гармоничного воспитания ребенка.

«Исключать семью нельзя. Поэтому я зову родителей на наши экскурсии, на чаепития в классе. И в это время с радостью принимаю их инициативы и предложения. Они придумывают такие конкурсы! То, что я придумала, я просто откладываю в сторону и даю им простор», – смеется учитель.

Принцип 5. Командная работа

Не видать успеха без взаимопонимания и сотрудничества с руководством и коллегами в учебном заведении, продолжает Каният.

«Нужно уметь играть в команде. Не только классный руководитель должен это уметь, а вообще любой учитель-предметник. Тогда будут результаты учителя как личности. У нас в лицее реально слаженная команда. Поэтому я отсюда никуда не ухожу. У нас очень теплая атмосфера», – подводит итог Каният Гасраталиева.

ВОСПИТЫВАЛА МАЧЕХА

Сама Каният мечтала стать учителем с самого детства, но довольно поздно осуществила свою идею. Сейчас женщине 49 лет, а учиться в педагогический университет в Махачкале она пошла в 32 года. До этого времени ей нужно было поставить на ноги своих детей. Так что в профессии женщина последние 12 лет.

«Моя мама умерла, когда мне было 1,5 года, – говорит она. – Меня воспитывала мачеха. И тут сказка про «Золушку» просто отдыхает. Самое обидное, что она не пускала меня в школу. И я с сестрами тайком убегала на уроки, за что нам потом сильно влетало не только на словах. И вот там учителя стали для меня примером. Именно тогда я поняла, что буду педагогом и буду работать с детьми, чтобы они могли получить знания!»

кредо

«Если цель идти преподавать в школу – только деньги, ничего не получится, – делится Каният Гасраталиева. – Тут нужно отдавать себя, работать на результат ученика, растить из него личность. Деньги – не об этом».