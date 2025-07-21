Имперский цикл закончится в 2025 году: математик-астролог дал точный прогноз об окончании СВО и будущем России
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
Григорий Кваша — не просто астролог, а исследователь, который десятилетиями изучает исторические циклы, пытаясь вычислить логику мировых событий. Его метод — это сплав математики, астрологии и анализа прошлого. В 2021 году он предсказал начало СВО, а теперь заявляет: конфликт завершится в 2025 году, но не так, как ожидают многие.
Его прогнозы вызывают споры: одни видят в них точный расчет, другие — спекуляции. Но если его теория верна, мир ждут радикальные перемены.
Кто такой Григорий Кваша и почему его слушают
Кваша — автор теории имперских циклов, согласно которой история развивается по строгим временным отрезкам. Он не гадает на звездах, а анализирует даты, войны, кризисы, находя в них повторяющиеся закономерности.
Еще в 1989 году он предсказал приход к власти человека, «похожего на Путина», а в 2007-м якобы подготовил доклад для Минобороны, где указал точные сроки нынешнего противостояния России и Запада — 2021–2025 годы.
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
Имперские циклы: почему война была неизбежна
По расчетам Кваши, Россия с 1881 года живет в четвертом имперском цикле длиной 144 года. Каждый цикл делится на четыре фазы по 36 лет, а последние 12 лет каждой фазы — это «время воевать».
- 1905–1918 — Русско-японская и Первая мировая войны.
- 1941–1953 — Великая Отечественная, затем Корейская война.
- 1977–1989 — Афганский конфликт.
- 2013–2025 — Украинский кризис, СВО, противостояние с НАТО.
- 2025 год, по его мнению, станет переломным: закончится не только СВО, но и весь текущий имперский цикл.
Что ждет Россию после 2025 года
Кваша уверен: начнется пятый имперский цикл, в котором Россия предложит миру новые правила.
- Крах доллара. Мировая финансовая система изменится, возможно, основной валютой станут киловатт-часы (идея футуролога Артура Кларка).
- Конец войн. Конфликты станут невозможны, а Россия выступит в роли «мирового регулировщика».
- Экономический переворот. Лозунг «больше товаров» сменится на «меньше, но экологичнее».
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
Почему Украина проиграет
Кваша считает, что ресурсы Киева иссякнут уже к 2025 году. Более того, он не исключает внутреннего конфликта в украинской элите — например, между Зеленским и Залужным.
Но главное — он уверен, что СВО — это не война с Украиной, а противостояние с США и НАТО. И Россия, вопреки ожиданиям, выйдет из него победителем.
«Вы, русские, ничего не понимаете»
Кваша рассказывает, что еще в 1990-е украинские коллеги открыто говорили ему:
«Мы хитрее вас. Мы скажем американцам, что мы против России, возьмем у них деньги, а потом сделаем по-своему».
Но, по его мнению, этот расчет провалился: Украина стала не самостоятельным игроком, а разменной монетой в большой геополитической игре.
Будет ли прав Кваша
Его прогнозы — не мистика, а попытка найти логику в хаосе истории. Если его расчеты верны, то 2025 год станет моментом, когда мир изменится навсегда.
Но даже если он ошибется, его теория дает необычный взгляд на происходящее — не как на случайность, а как на часть большого исторического цикла.