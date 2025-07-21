Имперский цикл закончится в 2025 году: математик-астролог дал точный прогноз об окончании СВО и будущем России

Его прогнозы вызывают споры: одни видят в них точный расчет, другие — спекуляции. Но если его теория верна, мир ждут радикальные перемены.

Григорий Кваша — не просто астролог, а исследователь, который десятилетиями изучает исторические циклы, пытаясь вычислить логику мировых событий. Его метод — это сплав математики, астрологии и анализа прошлого. В 2021 году он предсказал начало СВО, а теперь заявляет: конфликт завершится в 2025 году, но не так, как ожидают многие.

Кто такой Григорий Кваша и почему его слушают

Кваша — автор теории имперских циклов, согласно которой история развивается по строгим временным отрезкам. Он не гадает на звездах, а анализирует даты, войны, кризисы, находя в них повторяющиеся закономерности.

Еще в 1989 году он предсказал приход к власти человека, «похожего на Путина», а в 2007-м якобы подготовил доклад для Минобороны, где указал точные сроки нынешнего противостояния России и Запада — 2021–2025 годы.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

Имперские циклы: почему война была неизбежна

По расчетам Кваши, Россия с 1881 года живет в четвертом имперском цикле длиной 144 года. Каждый цикл делится на четыре фазы по 36 лет, а последние 12 лет каждой фазы — это «время воевать».

1905–1918 — Русско-японская и Первая мировая войны.

1941–1953 — Великая Отечественная, затем Корейская война.

1977–1989 — Афганский конфликт.

2013–2025 — Украинский кризис, СВО, противостояние с НАТО.

2025 год, по его мнению, станет переломным: закончится не только СВО, но и весь текущий имперский цикл.

Что ждет Россию после 2025 года

Кваша уверен: начнется пятый имперский цикл, в котором Россия предложит миру новые правила.

Крах доллара . Мировая финансовая система изменится, возможно, основной валютой станут киловатт-часы (идея футуролога Артура Кларка).

Конец войн . Конфликты станут невозможны, а Россия выступит в роли «мирового регулировщика».

Экономический переворот. Лозунг «больше товаров» сменится на «меньше, но экологичнее».

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

Почему Украина проиграет

Кваша считает, что ресурсы Киева иссякнут уже к 2025 году. Более того, он не исключает внутреннего конфликта в украинской элите — например, между Зеленским и Залужным.

Но главное — он уверен, что СВО — это не война с Украиной, а противостояние с США и НАТО. И Россия, вопреки ожиданиям, выйдет из него победителем.

«Вы, русские, ничего не понимаете»

Кваша рассказывает, что еще в 1990-е украинские коллеги открыто говорили ему:

«Мы хитрее вас. Мы скажем американцам, что мы против России, возьмем у них деньги, а потом сделаем по-своему».

Но, по его мнению, этот расчет провалился: Украина стала не самостоятельным игроком, а разменной монетой в большой геополитической игре.

Будет ли прав Кваша

Его прогнозы — не мистика, а попытка найти логику в хаосе истории. Если его расчеты верны, то 2025 год станет моментом, когда мир изменится навсегда.

Но даже если он ошибется, его теория дает необычный взгляд на происходящее — не как на случайность, а как на часть большого исторического цикла.