В Подмосковье на строительство объектов здравоохранения в 2027 году предусмотрели около ₽32 млрд
Порядка ₽32 млрд направят на строительство медучреждений в Подмосковье в 2027
Фото: [Медиасток.рф]
В бюджете Подмосковья на строительство объектов здравоохранения в 2027 году предусмотрели около ₽32 млрд. Работы проведут на 12 объектах, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Брынцалов отметил, что с 2022 года в регионе построили 42 новых объекта здравоохранения, и капитально отремонтировали 36. К примеру, Например, в этом году открылась новая поликлиника в Ногинске, рассчитанная на 500 посещений в смену.
В 2027 году достроят подстанцию скорой помощи в поселке Дрожжино в Ленинском округе, детские поликлиники в Дубне и Звенигороде. Также после капремонта введут 11 объектов.
В числе ключевых проектов в сфере здравоохранения региона — крупная многопрофильная больница, котоаря строится в Балашихе. Медицинскую помощь в ней смогут получать более 1,2 млн жителей. В учреждении будут работать специалисты 26 профилей, сосудистый и травматологический центры.
«По сути, это будет крупнейший медицинский комплекс, который закроет потребности нескольких городских округов. И такие объекты меняют качество жизни тысяч людей», – подчеркнул Брынцалов.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.