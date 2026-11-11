В Подмосковье на строительство объектов здравоохранения в 2027 году предусмотрели около ₽32 млрд

В бюджете Подмосковья на строительство объектов здравоохранения в 2027 году предусмотрели около ₽32 млрд. Работы проведут на 12 объектах, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Брынцалов отметил, что с 2022 года в регионе построили 42 новых объекта здравоохранения, и капитально отремонтировали 36. К примеру, Например, в этом году открылась новая поликлиника в Ногинске, рассчитанная на 500 посещений в смену.

В 2027 году достроят подстанцию скорой помощи в поселке Дрожжино в Ленинском округе, детские поликлиники в Дубне и Звенигороде. Также после капремонта введут 11 объектов.

В числе ключевых проектов в сфере здравоохранения региона — крупная многопрофильная больница, котоаря строится в Балашихе. Медицинскую помощь в ней смогут получать более 1,2 млн жителей. В учреждении будут работать специалисты 26 профилей, сосудистый и травматологический центры.

«По сути, это будет крупнейший медицинский комплекс, который закроет потребности нескольких городских округов. И такие объекты меняют качество жизни тысяч людей», – подчеркнул Брынцалов.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.

