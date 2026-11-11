Красочный проект на Воробьевых горах в Москве не обошелся без подмосковного участия: искусственное спортивное покрытие для комплекса изготовили на заводе в Шатуре. Об этом сообщает REGIONS.

Телеканал оформил лыжный трамплин К-75 красной сеткой с логотипом своего шоу — сооружение высотой с 11-этажный дом, а площадь изображения сравнима с пятью теннисными кортами. Для этого понадобилась тысяча погонных метров флажной сетки: ее натянули на конструкцию, превратив трамплин в рекламную площадку.

Монтажом занимались 10 промышленных альпинистов, работа заняла восемь часов без перерыва. Подготовка шла около трех месяцев, еще четыре дня ушло на печать полотна. Работы проводили в выходные, когда тренировок не было.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ангелина Стельмух ]

Завод в Шатуре работает с 2005 года и выпускает покрытия с разной высотой и плотностью ворса. Качество проверяют по установленным требованиям, включая стандарты FIFA, а поставки идут от Калининграда до Владивостока. Продукцию предприятия используют и в самом округе — например, на стадионе «Энергия» и площадках в Шатурторфе. Кроме того, завод освоил выпуск покрытий для падел-тенниса.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустили поезд на базе «Русича» из Подмосковья.