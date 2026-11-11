Гжельский завод выявил копирование своей росписи итальянским брендом

Итальянская компания Seletti выпустила тарелку, узор которой почти полностью совпадает с авторской росписью «Колокольчики» Гжельского фарфорового завода. Более того, на изделии воспроизведен даже световой блик с фотографии, которую предприятие публиковало в 2023 году. Теперь завод намерен защищать свои права, сообщил REGIONS.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

Коллекцию Hybrid 2.0 бренд представил весной 2026 года. О сходстве с гжельской росписью сотрудникам завода рассказали знакомые, побывавшие на презентации. Разрешения на использование рисунка Seletti не запрашивала.

Чтобы проверить совпадение, предприятие купило итальянскую тарелку и сравнило ее со своей коллекцией. Совпал не только сам узор, но и детали заводского снимка — вплоть до белого пятна, похожего на непропечатанную краск

«Даже колокольчики не развернули, чтобы они были закручены в другую сторону», — отмечают на заводе.

Креативный директор предприятия Анастасия Праведнова сообщила, что руководство «разрабатывает план действий» для защиты авторских прав.

Хотя со стороны узор кажется простым, за ним стоят недели кропотливой работы. Задание художница получила в декабре 2022 года, а первые варианты забраковали и она, и заказчики: крупные колокольчики не подошли. Наталья добивалась легкости рисунка, чтобы цветы словно колыхались от легкого ветерка, — на это ушло около двух месяцев тщательной проработки каждой линии.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

Дальнейшие шаги теперь определит руководство Гжельского завода, которому принадлежат права на рисунок. Предприятию предстоит решить, как отстоять их в международном масштабе.

Ранее сообщалось, что фарфоровый завод в Подмосковье запустил игру с призами.