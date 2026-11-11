Рубцы, пересадка кожи и долгий путь к спорту: что ждет сестру Нюши после ожогов

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина получила ожоги во время пожара в своей московской квартире. Спортсменке потребовалась операция, также сообщается о возможной пересадке кожи. Сколько времени займет восстановление и какие последствия тяжелых ожогов могут остаться на всю жизнь, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач терапевт Евгений Тарасов.

Сейчас спортсменка Мария Шурочкина находится в реанимации. По словам родных, она в сознании, ее состояние стабильное. Певица Нюша уточнила, что голова и лицо сестры не пострадали. При этом СМИ сообщали о разных оценках площади ожогов — от 15% до более чем 30% поверхности тела. Брат спортсменки также рассказал, что ей может понадобиться пересадка кожи.

Сколько времени займет восстановление

По словам эксперта, точные сроки сейчас назвать невозможно. Они зависят не столько от площади ожога, сколько от глубины повреждения кожи. При поверхностных ожогах ткани могут восстановиться за несколько недель. Если пострадали глубокие слои кожи, лечение затягивается — могут потребоваться операции, пересадка кожи и длительная реабилитация.

«Первые недели после такой травмы — самый важный период. Врачи предупреждают инфекционные осложнения, проводят обработку ран. Если нужна пересадка кожи, сроки лечения увеличиваются», — объяснил Тарасов.

Даже после выписки могут понадобиться месяцы наблюдения и процедур. При глубоких ожогах реабилитация иногда продолжается несколько лет.

Что может не восстановиться

Специалист рассказал, что при поверхностных ожогах кожа обычно заживает без грубых рубцов. Иная ситуация, если повреждение затронуло глубокие слои дермы. В таких местах организм не всегда может восстановить прежнюю структуру кожи. На месте раны формируется рубцовая ткань.

«Если ожог поразил кожу на всю глубину, к прежнему состоянию она уже не вернется. Рубцовая ткань отличается от обычной кожи и может быть плотнее, не такой эластичной. При большой ране может потребоваться пересадка кожи. Пересаженный участок закрывает повреждение, но тоже отличается от здоровой кожи. Насколько заметными будут последствия, зависит от глубины ожога, места повреждения и того, как пройдет заживление», — рассказал врач.

Фото: [ istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek ]

Также после ожогов иногда меняется пигментация. На глубоко поврежденных участках могут не восстановиться волосяные фолликулы, потовые и сальные железы.

Еще одно возможное последствие — контрактуры. Так называют стягивание тканей, из-за которого становится трудно полностью согнуть или разогнуть сустав, повернуть голову, поднять руку. Особенно серьезно это может сказаться, если рубцы образуются в области шеи, плеч или кистей.

Сможет ли Мария вернуться в спорт

Для синхронного плавания важны гибкость, сила, выносливость и точный контроль движений. После тяжелых ожогов спортсменке может потребоваться длительная работа с реабилитологами и физиотерапевтами. Если рубцы будут стягивать кожу в области плеч или корпуса, некоторые движения могут даваться сложнее.

«Сейчас очень рано говорить о возвращении Марии к профессиональным тренировкам. Сначала нужно добиться заживления ран, оценить глубину повреждений и понять, как формируются рубцы. Затем начнется восстановление подвижности и физической формы. Если появятся контрактуры, с ними будут работать отдельно. Иногда для этого требуется хирургическая коррекция», — отметил Тарасов.

По словам врача, сам факт пересадки кожи не означает, что человек навсегда лишается возможности заниматься спортом. Многое будет зависеть от того, какие участки тела пострадали и насколько хорошо они восстановятся. Но рассчитывать на быстрый возврат к прежним нагрузкам не стоит.