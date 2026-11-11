В Видновской больнице помогли мужчине, которому в ухо залез таракан
Врачи в Видном вытащили живого таракана из уха пациента
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Видновской больницы помогли мужчине, которому в ухо залез таракан. О необычном случае из практики специалистов рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратился житель, которого беспокоили шумы и ощущение шевеления в левом ухе. Симптомы возникли наутро после пробуждения. В ходе обследования выяснилось, что в наружном слуховом проходе пациента находится живое насекомое.
Специалисты удалили таракана, используя микрохирургические ушные щипцы. Процедура прошла быстро и без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход мужчины не были повреждены.
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