В Видновской больнице помогли мужчине, которому в ухо залез таракан

Врачи Видновской больницы помогли мужчине, которому в ухо залез таракан. О необычном случае из практики специалистов рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, которого беспокоили шумы и ощущение шевеления в левом ухе. Симптомы возникли наутро после пробуждения. В ходе обследования выяснилось, что в наружном слуховом проходе пациента находится живое насекомое.

Специалисты удалили таракана, используя микрохирургические ушные щипцы. Процедура прошла быстро и без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход мужчины не были повреждены.

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