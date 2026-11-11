«Вип‑дома» для зябликов: в «Лосином острове» нашли необычные гнезда с синтепоном

Весной шерсть домашнего кота или собаки после вычесывания не стоит выбрасывать — она может пригодиться птицам. Сотрудники национального парка «Лосиный остров» советуют скатать ее в шарик, сплетенный из тонких гибких веточек, или просто оставить под деревом. Так пернатые быстрее найдут безопасный утеплитель и потратят силы на гнездо, высиживание яиц и заботу о потомстве, сообщил REGIONS.

Поводом для такой рекомендации стала необычная находка в дендрарии парка. Экологи обнаружили там два гнезда зябликов, которые птицы свили на пихте в экспозиции «Леса России». Помимо мха и лишайников, в постройках оказались шерсть лесных животных и синтепон.

Гнезда заметили еще летом, но изучить их удалось только после отлета птиц: сотрудники аккуратно сняли конструкции с дерева и разобрали материалы. По словам Ткачевой, мягкая шерсть и утеплитель отлично сохраняют тепло и защищают птенцов от переохлаждения — с такой термоизоляцией никакие холода семье не страшны.

«Обычно зяблики используют мох, лишайники, хвойные иголки и другие природные материалы. В этих гнездах мы увидели лосиные волосы, шерсть кабанов и подшерсток других животных. Кроме того, птицы нашли синтепон и включили его в конструкцию. Он хорошо удерживает тепло, поэтому такие гнезда можно назвать настоящими вип-домами», — рассказала REGIONS сотрудница дендрария Анна Ткачева.

Чтобы помочь птицам, достаточно собрать шерсть питомца после груминга, сплести из прутиков небольшой шарик или корзинку, положить утеплитель внутрь и подвесить конструкцию на дерево в тихом месте. А осенью в лесу можно будет найти опустевшие «вип-гнезда», в строительстве которых поучаствовали люди и их домашние любимцы.

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