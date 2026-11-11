Дичь на костре и первый выход щенков: в Матвейково пройдет выставка охотничьих собак

REGIONS: выставка собак охотничьих пород пройдет в Матвейково 5 декабря

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Деревня Матвейково в городском округе Ступино в субботу, 5 декабря, примет выставку собак охотничьих пород, сообщил REGIONS. Повод — 80 лет Ступинскому охотничьему хозяйству. Мероприятие рассчитано на зрителей старше 12 лет.

Организаторы обещают теплую, почти домашнюю обстановку, где соберутся охотники и их питомцы. Вход свободный, а принадлежность к территории или клубу роли не играет.

Помимо самого ринга, гостей ждет неформальная часть: на костре приготовят блюда из дичи, а участникам и посетителям подготовили призы и подарки. Также на выставке подведут итоги года и отметят победителей в особых номинациях — от лучшего натасчика и самой активной собаки сезона до лучшего костюма легашатника и рецепта из дичи.

Отдельное внимание — щенкам до 10 месяцев: для них это первый выход в свет. В специальном ринге эксперты осмотрят малышей, оценят потенциал и дадут владельцам советы по кормлению, выращиванию и воспитанию. Каждый юный бретон получит первую учетную карточку и оценочный лист — так для собак начнется путь вслед за предками, а для хозяев это станет ценным опытом общения со специалистами.

12+

Ранее сообщалось, что спасенной собаке восстановили простреленное горло в Подмосковье.

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