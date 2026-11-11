Чат-бот «Денис» в мессенджере MAX собрал от жителей Подмосковья почти 430 тыс. жалоб на состояние здоровья
Около 430 тыс. жалоб на состояние здоровья собрал чат-бот «Денис» в MAX
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Чат-бот «Денис» в мессенджере MAX собрал от жителей Подмосковья почти 430 тыс. жалоб на состояние здоровья. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Сведения о жалобах на здоровье чат-бот собирает при оформлении записи к врачу. Система анализирует данные и предлагает запись к подходящему специалисту.
«Собранные чат-ботом "Денис" жалобы на состояние здоровья попадают в электронную медкарту пациента, поэтому врач видит их до приема и может уделить больше внимания самому пациенту», - отметил Забелин.
Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.