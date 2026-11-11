Чат-бот «Денис» в мессенджере MAX собрал от жителей Подмосковья почти 430 тыс. жалоб на состояние здоровья. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сведения о жалобах на здоровье чат-бот собирает при оформлении записи к врачу. Система анализирует данные и предлагает запись к подходящему специалисту.

«Собранные чат-ботом "Денис" жалобы на состояние здоровья попадают в электронную медкарту пациента, поэтому врач видит их до приема и может уделить больше внимания самому пациенту», - отметил Забелин.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.