В Мытищах расширят Афанасовское шоссе

В Мытищах продолжается реконструкция Афанасовского шоссе, которое связывает Дмитровское шоссе с дорогой «Виноградово — Болтино — Тарасовка». Двухполосную дорогу расширяют до четырех полос, чтобы увеличить ее пропускную способность и сократить заторы между Дмитровским и Ярославским шоссе, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы завершат в III квартале 2027 года, их проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Реконструкция охватывает участок протяженностью почти 2,2 км от Дмитровского шоссе до района деревни Афанасово. Там обустроят четыре съезда и три надземных пешеходных перехода., а также тротуары.

Движение по Афанасовскому шоссе не перекрывают, автомобили, грузовики и общественный транспорт могут продолжать пользоваться дорогой на одной из проезжих частей. Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход проведения работ, общая строительная готовность объекта составляет 83%. Застройщик — ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.