Пять команд из Подмосковья приняли участие в вожатской смене во Всероссийском детском центре

Команды Подмосковья приняли участие в смене во Всероссийском детском центре

Официально

Фото: [Министерство образования МО]

Пять подмосковных команд из четырех образовательных организаций приняли участие в вожатской смене «Огонек», которая проходит с 3 по 16 ноября во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

От региона участниками стали две команды Губернского колледжа, представители Ногинского филиала Государственного университета просвещения, Дмитровского техникума и Щелковского колледжа. Там собрались студенты в возрасте от 14 до 17 лет, которые знакомятся с основами вожатской деятельности, обмениваются опытом и развивают навыки командной работы.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

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