«Русич» из Мытищ стал галереей: в метро Москвы запустили поезд с 200 работами

По Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена полгода будет курсировать тематический состав «Шедевры метрополитена». Его собрали на базе вагонов «Русич», которые выпускает АО «Метровагонмаш» в Мытищах, сообщил REGIONS.

Пять вагонов превратили в передвижную галерею в рамках проекта «Искусство в метро». Из более чем 3,5 тыс. присланных работ организаторы отобрали свыше 200 произведений современных художников — как с профильным образованием, так и самоучек. Истории авторов и их другие работы можно найти на сайте проекта.

Экспозиция рассказывает об архитектуре и культурном наследии подземки: пассажиры увидят изображения мозаик, панно, фресок и других элементов оформления станций, а также прочитают истории их создания. Выставка охватывает девять линий метро, отдельное место в ней занимают новые станции Большой кольцевой и «Комсомольская» Кольцевой линии.

Фото: [ пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ]

Вагоны «Русич» выпускают с 2000-х годов, и даже после появления новых моделей они продолжают работать на линиях. Теперь один из таких составов знакомит пассажиров с искусством и историей столичной подземки.

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