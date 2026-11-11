«Внезапное стратосферное потепление»: синоптик рассказал, почему февраль 2027 года может стать холодным

Риск затяжных морозов в России возрастает в период с 5 по 25 февраля 2027 года. Именно тогда, по расчетам синоптиков, повышается вероятность внезапного стратосферного потепления, способного разрушить или расщепить полярный вихрь. Такие процессы меняют атмосферную циркуляцию и открывают путь арктическому холоду в умеренные широты, сообщила Погода Mail.

По информации издания, об этом сообщил синоптик Илья Винштейн. Он опубликовал мультимодельный прогноз поведения стратосферного полярного вихря на ближайшие полгода.

Согласно большинству расчетов, в середине ноября 2026 года вихрь ослабнет, после чего начнет стремительно усиливаться и к концу декабря достигнет климатической нормы или превысит ее. Модели ECMWF, JMA и BOM допускают, что во второй половине декабря поток окажется сильнее обычного. Однако с января тенденция развернется: во второй половине зимы большинство центров ожидает заметного ослабления.

Ученые при этом напоминают: аномалия не гарантирует холодную зиму целиком. Все решит то, как стратосферные процессы отразятся на приземной погоде.

Ранее сообщалось, что ИИ улучшил точность прогнозов движения и силы ураганов.