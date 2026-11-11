В Черноголовке прошли соревнования по школьному баскетболу 3х3

За звание сильнейших боролись команды юношей и девушек из Черноголовской школы имени Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова. Встречи выдались напряженными: исход каждого матча зависел не только от подготовки участников, но и от умения действовать сообща. Для школьников соревнования стали хорошей возможностью проверить свои силы в турнирной борьбе.



По итогам этапа среди девушек победила команда корпуса имени И. М. Халатникова, а среди юношей первенствовал состав корпуса имени Ф. И. Дубовицкого. Организаторы поздравили победителей и всех участников и пожелали им новых достижений и дальнейших побед.



Школьная лига дает подмосковным ребятам не только спортивную практику, но и опыт командной работы, взаимной поддержки и здорового соперничества. Такие турниры помогают развивать навыки и поддерживают интерес к занятиям спортом.