Эти автомобили прослужат годами: топ машин с пробегом до ₽1,5 млн

Даже с бюджетом ₽1,5 млн на российском вторичном рынке можно найти автомобиль, который прослужит не один год и не потребует постоянных вложений в ремонт. В этом ценовом диапазоне доступны популярные модели Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Renault. Однако при покупке важно смотреть не только на марку, но и на сочетание двигателя и коробки передач. Какие машины стоит рассмотреть и сколько они стоят, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на Hyundai Solaris и Kia Rio. За ₽1,3–1,5 млн можно найти экземпляры 2017–2019 годов с двигателями 1,4 или 1,6 литра мощностью 100–123 лошадиные силы. Обе модели оснащались классическим шестиступенчатым автоматом или механикой. Они достаточно экономичны, а обслуживание не требует редких деталей. Однако перед покупкой необходимо проверить двигатель на задиры в цилиндрах и выяснить, не использовалась ли машина в такси.

«Стоит присмотреться к массовым моделям с атмосферными двигателями и классическими автоматическими коробками передач. У них понятная конструкция, много запчастей и специалистов, которые умеют их обслуживать. Важно не гнаться за минимальным пробегом в объявлении: гораздо лучше купить машину с подтвержденной историей обслуживания, даже если на одометре уже 120–140 тысяч километров», — объяснил эксперт.

Еще один вариант — Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В бюджет до ₽1,5 млн попадают автомобили примерно 2017–2020 годов. Особенно интересны версии с атмосферным мотором 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил и механической коробкой либо классическим автоматом. Такие машины подходят для ежедневных поездок, а Rapid дополнительно выигрывает за счет вместительного багажника. По рыночным предложениям стоимость этих моделей начинается примерно от ₽1,2 млн.

«Если нужна машина для семьи и поездок за город, я бы также рассмотрел Renault Duster. За ₽1,1–1,5 млн можно подобрать автомобиль 2015–2019 годов. Его преимущество — высокий клиренс, а у некоторых версий есть полный привод. Но нужно внимательно проверить подвеску, состояние трансмиссии и работу полного привода, особенно если прежний владелец часто ездил по плохим дорогам», — посоветовал Егоров.

Эксперт посоветовал не отдавать все ₽1,5 млн непосредственно за автомобиль. Лучше оставить хотя бы ₽100–150 тыс. на первоначальное обслуживание: замену масла и фильтров, проверку тормозов, жидкостей, ремней и других расходников.