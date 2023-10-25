Ядерная война и крах гегемонии: какой «новый мир» США представят человечеству

Президент США Джо Байден на выступлении в рамках подготовки к предстоящим выборам заявил, что Америка установит новый мировой порядок. Якобы более справедливый, потому что только у США достаточно дерзости и уверенности, чтобы принести всем странам демократию. Американскую.

Добро с кулаками дядюшки Сэма уже обернулось кровавыми трагедиями в Югославии, Египте, Ираке, Украине. Сейчас мир наблюдает, как США «помогает» Израилю в борьбе с боевиками ХАМАС. По оценке экспертов, уже убито более двух тысяч детей в секторе Газа.

Мы поговорили с разными политологами, чтобы разобраться, какой «новый мир» надеется построить США, и какова их цель на самом деле.

Курс на агрессию

Политолог Михаэлис Галицкий уверен, что мировой порядок будет меняться.

«Чтобы мировое правительство и далее существовало в свое удовольствие, нужно иногда менять систему. Это словно ОС на компьютере: чтобы он нормально работал, нужно обновлять драйвера, программы, а когда операционная система устаревает, ее меняют на новую. Но если в эпохи Возрождения, Просвещения человечество тяготело к свободе, акцентированию на знаниях, то нынешняя система направлена на регресс, подавление человечности, обострение инстинктов, создание эдакого идеального потребителя», — заявил Галицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, США стремятся к мировому господству, а их политика всегда была агрессивной.

«Для этого нужно просто поддерживать градус напряжения, чтобы где-то были конфликты, чтобы где-то были столкновения, войны и, как правило, выбираются всегда страны слаборазвитые, то есть слабозащищенные. Американцы хотят, чтобы правительство США, их страна и государство управляли миром. Для этого нужно создавать войны, для этого нужно держать в страхе в первую очередь своих граждан. Торговля оружием и наркотиками — это прекрасный метод отмывать деньги, как это делается на Украине», — добавил Галицкий.

Невзирая на популистские заявление Байдена, политический курс Америки и ее цели не меняются в зависимости от личности нового президента, уверен политолог Сергей Разуваев.

«Цель одна— устанавливать свои порядки в других государствах, организовывать сферы влияния, подстрекать народы на гражданские войны, устанавливать хаос, выкачивать ресурсы, под благими предлогами «помогать» другим государствам в долг, тем самым подсаживая их на кредитную иглу. Как с Украиной — им же не бесплатно дают. Потом, когда придет момент, с них спросят так, что без штанов останутся», — подчеркнул Разгуляев.

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Трамп все решит?

Предстоящие выборы нового президента США уже раскололи американское общество. Как следует из публикаций западных СМИ, сторонники Байдена все больше в нем разочаровываются.

Американцы арабского происхождения обвиняют действующего президента в беспомощности и нежелании способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта. По их мнению, его однобокая оценка происходящего привела к небывалой жестокости по отношению к мирному населению Газы. И если раньше возвращение Трампа в большую политику казалось невозможным, то сейчас он уверенно заручается поддержкой потенциальных избирателей.

Возможный приход Трампа на пост президента США для России однозначно окажется благом, уверен политолог Вадим Сипров. Однако не стоит обольщаться и думать, что он станет другом России, но в отличие от Байдена и демократов — он договороспособный.

«Суть политики трампизма сформулирована в его лозунге «Сделаем Америку снова великой».Трамп предлагает реализовать его за счет восстановления реального сектора американской экономики и перехода от биржевых пузырей к реальным активам и ценностям, что ведет за собой восстановление американской промышленности», — заявил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украина, по его словам, будет получать поддержку и при Трампе, но уже по остаточному принципу, потому что американцам будет выгоднее вкладываться в производство высокотехнологичных вооружений, заточенных под конфликт на морском театре военных действий. Сейчас на повестке дня обострение ситуации вокруг Тайваня.

В случае, если победят оппоненты Трампа из демократов, этот сценарий может привести как минимум к глобальному экономическому кризису, а как максимум — к мировой ядерной войне.

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Обрушение колосса

Политолог Вадим Сипров убежден, что конец гегемонии США, несмотря на все их старания, все же неизбежен.

«Америка больше не может поддерживать ту роль мирового гегемона, которая буквально свалилась США на голову в 1991 году после распада Советского союза. Как мы смогли убедиться, однополярная модель миропорядка, которую США до сих пор пытаются поддерживать — нежизнеспособна», — подчеркнул Сипров.

Как только система дала трещину, продолжил эксперт, большинство стран начали формировать новые объединения и яркий пример тому – БРИКС.

«Потеря лидерства США связана с кризисом мировой валютной системы, в основе которой лежит использование доллара как ничем не обеспеченного платежного средства. Лучшая иллюстрация тому — это постоянно растущий госдолг Америки. Каждую минуту этот показатель увеличивается на два млн долларов, сейчас госдолг составляет порядка 33,6 трлн долларов. Вечно продолжаться этот процесс роста госдолга не может», — пояснил политолог.

Сипров подчеркнул, что многие российские экономисты считают логичным распад мира на суверенные валютные зоны, отказ от доллара как мирового валютного эквивалента. Более того, нельзя исключать, что в рамках БРИКС уже в ближайшее время появится независимая от доллара единица для взаиморасчетов государств-членов этой организации.

«Если США попытается встроиться в эти структуры, то это будет происходить на общих основаниях без каких-либо привилегий. В любом случае, уже в ближайшее время Соединенные Штаты перестанут быть мировым гегемоном», — заключил Сипров.

По мнению собеседников издания, новый мир, который хочет построить престарелый «голубь мира» Байден, не несет в себе никаких гуманистических идей. Страны, которым позволяет развиваться Америка, должны отвечать интересам ее корпораций. Все, что не поддается их контролю, должно быть уничтожено. Миру предстоит увидеть мощное обрушения колосса на глиняных ногах, которым сейчас является Америка, заключили эксперты.

Ранее американский конгрессмен назвал досадным вмешательство США в украино-российские переговоры.