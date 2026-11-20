Европейский союз тратит на российские энергоресурсы столько же денег, сколько на борьбу с Москвой. Об этом в соцсети заявил депутат Европарламента от Германии Мориц Кернер.

По словам парламентария, расходы Европы на помощь Украине и на покупку российских энергоресурсов почти одинаковые. Это, как он считает, доказывает абсолютную непоследовательность в действиях ЕС.

Кернер привел конкретные цифры: €232 млрд. Европа потратила на российскую энергетику и €231,5 млрд. отдала Украине. Евродепутат возмутился тем, что Европа платит за энергоресурсы Владимира Путина столько же, сколько за сопротивление ему.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил у Европы огромную сумму на продолжение конфликта.