Использование зубочисток может привести к повреждению десны, поэтому от них следует отказаться. Об этом в интервью РИА Новости сообщила стоматолог-ортодонт и кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

«У нас в ресторанах любят ставить зубочистки, но ими пользоваться категорически не рекомендуется, потому что есть риск травмировать десну», — сказала она.

В качестве альтернативы специалист советует всегда иметь при себе зубную нить. Флосс позволяет удалить остатки пищи, застрявшие в межзубных промежутках, и тем самым снизить риск развития кариеса.

Базовый уход за полостью рта, напомнила Балакирева, включает чистку зубов дважды в день — утром и перед сном. После приема пищи достаточно прополоскать рот, если под рукой нет гигиенических средств. Эффективным дополнением к домашней гигиене врач назвала ирригатор: прибор вымывает налет и бактерии из труднодоступных зон, однако не заменяет зубную щетку.

Даже качественный домашний уход не отменяет необходимости проходить профессиональную гигиену раз в полгода, отметила стоматолог. Ультразвуковая чистка удаляет поддесневой камень, который невозможно снять самостоятельно. После процедуры врач рекомендует придерживаться белой диеты как минимум три дня.

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