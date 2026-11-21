Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изготовить именные домики для четырех котят, которых ранее пристроили из агрогородка Александрия — его малой родины. Об этом сообщил телеграм -канал «Пул Первого».

На каждом изделии нанесены слова признательности новым владельцам. Один домик уже доставлен в Сморгонь, остальные направлены в Жабинку, Гродно и Минск.

«Люди у нас добросердечные», — приводит канал слова белорусского лидера.

Напомним, до этого Лукашенко демонстрировал в социальных сетях котят, обитавших в коробке рядом с местным магазином. Все четыре животных обрели хозяев в разных населенных пунктах Белоруссии. Поиск нового дома велся в связи с приближением холодов; при этом подчеркивалось, что за судьбой котят «точно будет следить президент».

Ранее Лукашенко признался, что отдыхает только в деревне.