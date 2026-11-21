«Люди у нас добросердечные»: Лукашенко подарил домики котятам из Александрии
Лукашенко распорядился сделать домики для котят с его малой родины
Фото: [официальный сайт президента России]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изготовить именные домики для четырех котят, которых ранее пристроили из агрогородка Александрия — его малой родины. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
На каждом изделии нанесены слова признательности новым владельцам. Один домик уже доставлен в Сморгонь, остальные направлены в Жабинку, Гродно и Минск.
«Люди у нас добросердечные», — приводит канал слова белорусского лидера.
Напомним, до этого Лукашенко демонстрировал в социальных сетях котят, обитавших в коробке рядом с местным магазином. Все четыре животных обрели хозяев в разных населенных пунктах Белоруссии. Поиск нового дома велся в связи с приближением холодов; при этом подчеркивалось, что за судьбой котят «точно будет следить президент».
Ранее Лукашенко признался, что отдыхает только в деревне.