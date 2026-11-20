Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием, которое отмечается 20 ноября. Глава региона поблагодарил предстоятеля Русской Православной Церкви за мудрость, духовную поддержку и внимание к жителям области.

В своем поздравлении Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье особенно ценят вклад Патриарха в сохранение духовных традиций, укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи.

«Вместе с Русской Православной Церковью восстанавливаем храмы, сохраняем наше историческое и культурное наследие, поддерживаем благотворительные инициативы. Это большая и важная работа, которая помогает передавать детям то, что объединяет нас на протяжении многих поколений, — веру, милосердие, уважение к ближнему и любовь к Родине», — подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья пожелал юбиляру крепкого здоровья, душевных и телесных сил, а также помощи Божией во всех добрых делах.